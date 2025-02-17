Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesinin en işlek arterlerinden Bektutiye, Salman Zülkadiroğlu ve Ali Ulvi Yetişen Bulvarlarının kesişim noktasında bulunan Sütçü İmam Kavşağı’nda kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı.

Trafik Akışı Daha Güvenli Hale Gelecek

Ulaşımda yaşanan aksaklıkları gidermek ve trafik akışını daha güvenli hale getirmek amacıyla harekete geçen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Proje kapsamında mevcut kavşak, yol, refüj ve yürüyüş yolları yenilenerek bölgedeki ulaşım konforunun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Kazı ve Dolgu Çalışmaları Hummalı Bir Şekilde Sürüyor

Yenileme çalışmaları kapsamında ekipler; kazı, dolgu ve zemin hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Kavşağın daha modern, güvenli ve akıcı bir hale getirilmesi için yapılan düzenlemelerle, sürücüler ve yayalar için ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun azalması, sürüş güvenliğinin artırılması ve yaya hareketliliğinin daha düzenli hale gelmesi bekleniyor.