6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta imar ve inşa çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, bir yandan da kentin tarihi mirasının korunması ve yeniden ayağa kaldırılması için önemli adımlar atılıyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gaziantep Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü iş birliğiyle Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi Şekerli Caddesi’nde Kültürel Mirası Koruma ve Yenileme Ofisi kuruldu. Bu yeni ofis, depremde zarar gören tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonu için önemli bir merkez olacak.

Vatandaşlardan gelen talepler burada toplanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilecek ve ilgili projeler hayata geçirilerek tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılacak. Uzman ekipler tarafından yürütülecek çalışmalarda, yapılar özgün mimarisine uygun şekilde restore edilecek ve gelecek nesillere taşınacak.

Tarihi Doku Korunarak Geleceğe Taşınacak

Depremde ağır hasar alan tarihi yapılar için uygulanacak restorasyon projeleri, hem şehrin estetik dokusunu yeniden kazandıracak hem de turizm açısından önemli bir değer yaratacak. Yapılan açıklamada, Kültürel Mirası Koruma ve Yenileme Ofisi aracılığıyla başvuru sürecinin titizlikle yürütüleceği ve en kısa sürede restorasyon projelerinin hayata geçirileceği belirtildi. Böylece Kahramanmaraş hem modern hem de tarihî değerleriyle geleceğe taşınan bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.