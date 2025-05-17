Kahramanmaraş, teknoloji ve inovasyonrüzgârıyla yeniden şekilleniyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen “Dijital Oyun Geliştirme Atölyesi”, PiazzaAVM’de gençleri ve teknoloji meraklılarını bir araya getirdi.

Gençlerin dijital dünyadaki potansiyellerini keşfetmeleri ve oyun geliştirme alanında yeteneklerini sergilemeleri amacıyla düzenlenen etkinlik, bölgenin yazılım, tasarım ve teknoloji alanında gelişimine de önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

Üç Günlük Maraton Başladı

Bugün kapılarını açan atölye, 19 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek. Üç gün boyunca katılımcılar; fikir üretiminden tasarıma, kodlamadan oyun mekaniği oluşturmaya kadar dijital oyun geliştirmenin tüm aşamalarında aktif rol alacak. Atölye süresince, sektörde deneyimli mentorlar gençlerle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Genç Yetenekler Yarışıyor

Dijital Oyun Geliştirme Akademisi kapsamında düzenlenen etkinlikte gençleri heyecan dolu bir yarışma da bekliyor. Atölye sonunda gerçekleşecek jüri değerlendirmesiyle, en başarılı oyun projeleri belirlenecek ve kazanan takımlar ödüllendirilecek. Birinci takım 50 bin TL, ikinci takım 30 bin TL, üçüncü takım ise 20 bin TL ödülün sahibi olacak.Tüm gençler ve teknoloji tutkunları bu heyecana ortak olmaya davet edildi.