Yeni açılan Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için düzenlenen istişare toplantısında, şehrin önde gelen isimleri bir araya geldi.

Toplantıya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen katıldı.

Esnaflar İçin Yeni Fırsatlar!

Toplantıda, Tekstil İhtisas OSB’nin şehre katacağı değer, üretim yapan imalatçı esnaflara sağlanacak iş yeri tahsisleri ve bölgenin ekonomik kalkınmasına etkileri masaya yatırıldı. Başkan Ahmet Kuybu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Esnafımızın daha modern, üretime uygun ve sürdürülebilir iş alanlarında faaliyet göstermesi için çaba sarf ediyoruz. Bugün şehrimizin tüm paydaşlarıyla önemli bir dayanışma sergiledik” dedi.

“Kahramanmaraş İçin Güçlü Bir Gelecek”

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise yaptığı açıklamada, “Tekstil İhtisas OSB, şehrimizin sanayi ve ticaret alanında önemli bir dönüm noktası olacak. Bu toplantıda ortaya koyduğumuz fikir birliği, bölgenin daha hızlı kalkınmasına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Ortak Hedef: Üretim ve İstihdam

Toplantıya katılan diğer isimler de Tekstil İhtisas OSB’nin, hem istihdamı artıracağını hem de Kahramanmaraş’ın sanayi üretiminde daha güçlü bir konuma ulaşacağını belirtti.

Kahramanmaraş, tekstil sektöründeki gücünü daha ileriye taşımaya hazırlanırken, bu tür toplantılar bölgenin sanayi ve esnaf dayanışmasının güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.