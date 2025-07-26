Sultan II. Bayezid’in 529 yıl önce Amasya’da kaleme aldığı vakfiyede yer alan “Çocukların sünnet ettirilmesi ve onlara güzel elbiseler giydirilmesi” şartı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik, hem geleneksel mirası yaşattı hem de sosyal dayanışmanın güzel bir örneğini sundu.

25 Çocuk İçin Unutulmaz Bir Gün

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 25 çocuğun sünneti gerçekleştirildi. Çocuklar ve aileleri için özel olarak hazırlanan etkinlikte palyaço gösterileri, müzikli eğlenceler, pasta kesimi ve çeşitli ikramlar sunuldu. Şölen boyunca çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bu anlamlı organizasyonun keyfini çıkardı.

Vali Ünlüer: “600 Yıllık Geleneği Yaşatıyoruz”

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Osmanlı’dan miras kalan vakıf geleneğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz ülke olarak bir vakıf ülkesiyiz; böyle bir mirastan geliyoruz. Osmanlı’nın en önemli vakıf geleneğini yaşatan bir devletiz. Biz de onun varisleri olarak bu geleneği yaşatıyoruz. 600 yıllık bir geleneği bugün burada icra ettik. Hem maddi ihtiyaçları olan arkadaşlarımıza böyle bir düğün tertip ettiler hem de yardım yapan diğer arkadaşlarımızla burada bir araya gelip istişare etmiş olduk. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimizin şehrimize çok şey kattığına inanıyorum.”

Hediyelerle Taçlanan Gün

Program sonunda sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. Aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından büyük takdir topladı.

Bu anlamlı şölen, Kahramanmaraş’ta bayram havası estirerek gönüllerde iz bıraktı.