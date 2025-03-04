Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Suriye'den gelen toz bulutunun etkisi altına girecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bugün ve yarın bu bölgelerde belirli yerlerde toz taşınımı beklediklerini açıkladı.

Macit, toz bulutunun özellikle Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde etkili olacağını ifade ederek, bu durumun perşembe günü etkisini kaybedeceğini belirtti.

Rüzgarlarla taşınan çöl tozlarının hava kalitesinde düşüşe neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Macit, "Yağış olmaması nedeniyle tozlar çamura dönüşmeyecek, ancak hava kalitesinde önemli bir azalma yaşanacak. Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bölgede yaşayanların, hava durumunu takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor. Toz bulutunun etkisi, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir.