Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Mahallesi Geçici Barınma Merkezi yakınlarında gerçekleşti.

Kapıçam yönünden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan bir otomobil, karşı yönden gelen bir traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolculardan biri ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri derhal sevk edildi.

Kazada otomobilin ön koltuğunda bulunan 28 yaşındaki Mehmet S., başını çarpması sonucunda ağır yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.