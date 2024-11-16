Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde kurulması hedeflenen teknokent, savunma sanayi ve tekstil sektörünü buluşturarak şehri stratejik bir merkez haline getirecek.

SAVUNMA SANAYİNDE NANOTEKNOLOJİ DÖNEMİ

Karakoç Dora, teknokentte üretilecek nanoteknolojik kumaşların kurşun geçirmezlik ve kimyasal saldırılara karşı dayanıklılık gibi özellikler taşıyacağını belirtti. Bu ürünlerin hem Türkiye’nin savunma sanayine hem de küresel pazara katkı sağlayacağını vurguladı.

GENÇLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

40 dönümlük bir alanda hayata geçecek teknokent, özellikle genç mühendisler ve girişimciler için istihdam ve Ar-Ge imkanları sunacak. Karakoç Dora, bu merkezin yenilikçi fikirlerin hayat bulacağı bir teknoloji üssü olacağını ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ İÇİN YENİ BİR DÖNEM

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin kalkınmasına öncelik verdiklerini belirten Karakoç Dora, “Bu proje, Kahramanmaraş’ı teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getirecek. Türkiye Yüzyılı’na katkı sunacağız,” dedi.

Projenin, hem bölgesel kalkınmayı hızlandırması hem de şehrin uluslararası alanda tanınırlığını artırması bekleniyor.