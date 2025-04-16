Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve estetik iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşlara daha yaşanabilir ve görsel açıdan daha zengin bir şehir sunma hedefiyle çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan Üniversite Kavşağı oldu.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte, kavşakta yoğun bir peyzaj süreci başlatıldı. Ekipler tarafından yürüyüş yolları, parke taşları ve bazalt uygulamaları tamamen yenileniyor. Yıpranmış ve estetik açıdan olumsuz görüntü oluşturan alanların yerine modern ve dayanıklı malzemeler kullanılarak daha işlevsel bir altyapı kazandırılıyor.

Bu çalışmalarda, sadece teknik yenilemelerle sınırlı kalınmıyor. Aynı zamanda bölgenin çevre düzenlemesi ve bitkilendirme uygulamaları da titizlikle yürütülüyor. Kavşakta bulunan yeşil alanlara yeni bitki türleri eklenerek daha renkli ve canlı bir görünüm oluşturulması hedefleniyor. Üniversite Kavşağı’nda devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması ve yeni haliyle vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.