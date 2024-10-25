Kahramanmaraş Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaparken geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla vefat eden Keleş’in Türk Bayrağına sarılı tabutu İl Jandarma Komutanlığına getirilerek düzenlenen cenaze törenin ardından memleketi Nevşehir’e uğurlandı.
Buradaki törene Valimiz Mükerrem Ünlüer, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, askerimizin ailesi ve askeri erkan katıldı.