Bugün öğleden sonra şehir merkezinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların ardından meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için derhal çalışmalara koyulan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan vatandaşların yardımına koşarken bir yandan da ana arter, cadde, sokak ve meydanların temizliğini de sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce, yağışlarla arterlere taşınan rusubat ve atıklar temizlenerek yollar ulaşıma açık tutuluyor.

Ayrıca yağışlarla meydan ve çarşılara taşınan atıklar da toplanarak bertarafı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağanak yağışın oluşturduğu tahribat ve olumsuzluğun ortadan kaldırılması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.