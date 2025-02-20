Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Büğlek Caddesi’nden Yedikuyular Kayak Merkezi ve Bertiz Bölgesine uzanan, Yeşiltepe Mahallesi 79022. Sokak’ta yol genişletme çalışmasına başlandı. Yaklaşık 1 kilometrelik çalışma kapsamında yolun genişliği 12 metreden 17 metreye çıkarılıyor. Bu çalışmayla yolun darlığı sebebiyle oluşan aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yol kazılarına başlayan ekipler ardından dolgu, duvar ve asfalt çalışmalarını gerçekleştirilecek. 15 Milyon TL’lik yatırımın kısa süre içerişinde tamamlanması hedefleniyor.

Ulaşım Güvenliği Artacak

Yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Yedikuyular Kayak Merkezi ve Bertiz bölgesine ulaşım sağlayan bu önemli arterde yaşanan trafik sıkıntılarının giderilmesi planlanıyor. Özellikle kış aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşımın daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanması hedefleniyor.