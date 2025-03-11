1975 yılında babasından öğrendiği mesleği günü bugündür büyük bir aşkla sürdüren Tepedibi, teknolojinin gelişimine inat geleneği ayakta tutmaya çalışıyor.

1993 yılında Kahramanmaraş'a yerleşen Akif usta, tabakhaneden aldığı derileri gön suyunda ıslatıp sabah erken saatlerde çalışmaya başlıyor. Eski iş makinelerinin lastiklerini değerlendirerek, traktör ve kamyon lastiklerini çeşitli kalıplar halinde kesip çobanların giyeceği yemeninin alt tabanında kullanıyor. El emeği ve göz nuruyla diktiği yemenileri ve at nallarını çobanlara, seyislere ve madende çalışan işçilere sunan usta, bu ürünleri oldukça düşük bir kârla piyasaya sürüyor.

Akif Tepedibi, çocukluğundan beri sürdürdüğü bu mesleğin yok olma riski taşıdığını ve çırak bulmanın giderek zorlaştığını belirtti.

Geleneksel köşkerlik mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Tepedibi, geleneği yaşatmaya kararlı bir şekilde devam ediyor.