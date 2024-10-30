Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yol yapım ve yenilemelerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi genişleme alanında çalışmalara başladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından altyapısı hazırlanan, 6 kilometre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip yollar program dahilinde sathi asfaltla kaplanıyor. 25 Milyon TL’nin üzerinde yatırımla yenilenen arterlerde ulaşım konforu artarken, sanayi sitesi sakinleri de yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Fırat Başkana Teşekkür

Bölge esnaflarından Metin Eskalen, eski yolların durumunun kötü olduğunu, yapılan çalışmayla önemli bir sorunun giderildiğini belirterek, “Burada eskiden yolumuz çok kötüydü. Ekipler burada hummalı bir şekilde çalışıyor. Yol çalışması bittikten sonra çok güzel olacak inşallah. Fırat Görgel Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 11 ilçe genelinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği, vatandaşın ulaşım konforunu daha da artırma hedefiyle yatırımların aralıksız süreceği belirtildi.