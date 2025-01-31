Hattın güzergâhı ve araç hareket saatleri hakkında detaylı bilgiye Büyükşehir’in internet adresinden ulaşılabiliyor.

Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım deneyimi sunmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni bir toplu taşıma hattını hizmete sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, 81/B numaralı Vadi – Oruç Reis hattı, 3 Şubat Pazartesi günü itibariyle seferlerine başlayacak. Hizmete girecek yeni hat sayesinde Vadi, Ağcalı, Oruç Reis, Gayberli ve Barbaros mahalleleri, şehir merkezi ile daha kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurabilecek. Bu kapsamda, vatandaşların ulaşım taleplerine çözüm üretmek ve toplu taşıma hizmetlerini daha verimli hale getirmek amacıyla hat planlamalarının titizlikle yapıldığı belirtildi. Yeni hattın hizmete girmesiyle birlikte bölge sakinlerinin toplu taşıma olanaklarından daha etkin bir şekilde faydalanması ve şehir içi ulaşımda konforun artırılması hedefleniyor.

Güzergâh ve Sefer Saatleri Hakkında Bilgi

81/B numaralı hattın güzergâhı ve araç hareket saatleri hakkında detaylı bilgiye https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca vatandaşların toplu taşımaya ilişkin her türlü soru ve görüşlerini iletebilecekleri 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp danışma hattının da aktif olduğu vurgulandı.