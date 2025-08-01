Olay, Ulu Camii Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatandaşların şikayeti üzerine, seyir halinde olan kamyonun yola hafriyat dökerek ilerlediği tespit edildi. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar sonrasında söz konusu kamyonu durdurarak inceleme başlattı.

Zabıta ekipleri, yola izinsiz hafriyat dökerek çevre ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 218 bin lira tutarında para cezası kesti. Olay sonrası yol, Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.