Kent estetiğini sağlayarak daha temiz bir Kahramanmaraş inşa etmek için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için denetim ve faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin çeşitli noktalarında sıkı bir şekilde denetim yaparak, vatandaşları evsel atıkların çöp konteynırlarına atılması konusunda uyardı.

Zabıta ekipleri, çöplerin bina önlerine veya açık alanlara rastgele bırakılmasının çevre kirliliğine sebep olduğunu, çöp konteynırlarının daha da düzenli kullanılması noktasında vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirtti. Yapılan açıklamada,vatandaşlarla iş birliği içerisinde daha temiz bir Kahramanmaraş için denetim ve uyarıların sıklıkla devam edeceği belirtildi.