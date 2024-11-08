Şehrin çeşitli bölgelerinde, özellikle Türkoğlu, Pazarcık, Göksun ve Onikişubat ilçelerinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanlarda ayva üretimi yapılıyor.

Toplamda 10 bin tonun üzerinde üretim gerçekleşirken, bu miktarın yüzde ellisi ihracata gönderiliyor. Kalan kısmı ise iç piyasada değerlendiriliyor. Kahramanmaraş’ın özellikle Şahinkayası bölgesinde yetiştirilen ayvalar, iriliği, albenisi ve tadıyla öne çıkıyor.

Kendine has lezzeti, rengi, aroması ve suyu bol yapısıyla dikkat çeken ayva, 12 liradan toptan satışa sunuluyor. Kadın iş gücünün yoğun olarak yer aldığı hasat işlemlerinde, ayvalar kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere paketleniyor.

İl genelinde ayva başına yıllık 11 ile 15 ton arasında ürün elde ediliyor. Kahramanmaraş’ın ayvaları, özellikle Rusya, Romanya ve çeşitli Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Bu ihracat, deprem bölgesindeki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.