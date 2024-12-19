Dernek Üyesi Halay Eğitmeni Ali Culfa ve Karşıyaka 15 Temmuz İlkokulu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler halayın temel adımlarını öğrenerek kültürel yolculuklarına unutulmaz bir başlangıç yaptı.

“HALK OYUNLARIMIZ GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR”

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Halay gibi halk oyunlarımız, kültürel kimliğimizin birer aynasıdır. Çocuklarımızı bu değerlere yaklaştırmak, onların kültürel mirasımıza sahip çıkmasını sağlamak için en önemli adımlardan biridir. Bu tür etkinliklerle, geçmişimizden güç alarak geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Eğitim boyunca hem eğlenen hem de öğrenen öğrenciler, halayın inceliklerini kavrarken kültürel değerlerimizin büyülü dünyasıyla tanıştı. Veliler ve eğitimciler tarafından büyük beğeni toplayan bu organizasyon, kültür ve sanat adına ilham verici bir örnek oldu.

KÜLTÜREL KÖPRÜLER İNŞA EDİLİYOR

KAMFOD’un halk oyunlarını çocuklara sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen bu etkinlik, kültür-sanat çalışmalarında farkındalık oluşturma adına bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Derneğin gelecekte farklı okullarda da benzer çalışmalar gerçekleştireceği öğrenildi.