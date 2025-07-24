KASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin içmesuyu arzını daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden yürütülen çalışmalarla hem mevcut su kaynaklarının verimliliği artırılıyor hem de nüfusla birlikte artan içmesuyu ihtiyacına uzun vadeli çözümler üretiliyor. Bu kapsamda, Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne içmesuyu ulaştıracak projede gece gündüz çalışma devam ediyor.

24 Saat Esasına Dayalı Çalışma

Ekipler, 24 saat esasına dayalı yoğun bir mesai harcıyor. Geliştirilen yatırım sayesinde, su arıtma süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Böylece hem su kalitesi artırılacak hem de tüm olumsuzluklara karşı güçlü bir altyapı oluşturulmuş olacak. Yapılan çalışmalar Kahramanmaraş’ın uzun vadeli içmesuyu güvenliği açısından da önemli bir adım niteliği taşıyor.