Bu bağış kapsamında, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz'e yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Törende, Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve iş insanları adına Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz birer konuşma gerçekleştirdi.

Hanefi Öksüz'den Teşekkür Mesajı

Türkiye’nin "Hayırsever İş insanı" olarak anılan Hanefi Öksüz, konuşmasında, “Başta 46 araç almayı planlamıştık, ancak iş insanlarımızın gönülden desteği sayesinde bu sayı 63'e ulaştı. Tüm destek veren iş insanlarımıza teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'na Destek

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kahramanmaraş Şubesi Onursal Başkanı Vali MükerremÜnlüer de, katkıda bulunan hayırsever iş insanlarına teşekkürlerini iletti.

Devletin Yanında Güçlü Bir Destek: Hanefi Öksüz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından plaketini alanKipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, "Devletimizin her zaman yanındayız. Bu araçlar, Kahramanmaraş'ın huzuruna hizmet edecek," dedi. Başkan Erbaş da, M. Hanefi Öksüz'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Gönlü Zengin İş İnsanı: Mehmet Hanefi Öksüz

Ayrıca Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Capital Dergisinin her sene düzenlediği 'Gönlü Zengin 50 İş İnsanı' araştırmasında en yüksek sıralarda yer alarak hayırseverliğini her sene daha da ön plana çıkarıyor.