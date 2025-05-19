Sporseverler, şehrin gururu haline gelen Kipaş İstiklalspor’u bağrına bastı. Başkan Görgel, “Tüm hemşehrilerimizle birlikte bir hikâye başlatmıştık. Kipaş İstiklalspor Basketbol Takımımızın çok kıymetli yöneticileri ve oyuncularına güvenerek bu yola çıktık. Çok şükür onlar da bize bugün tarifi imkânsız bir mutluluk ve gurur yaşattı” dedi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde gösterdiği başarılı performansla sezonu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen Kipaş İstiklalspor Basketbol Takımı, Kahramanmaraşlı sporseverlerle buluştu. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen coşkulu etkinlikte taraftarlar, takımı büyük bir alkışla karşıladı. Sporseverler, şehrin gururu haline gelen Kipaş İstiklalspor’u bağrına bastı. Kutlama etkinliğine; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da katıldı. Protokol üyeleri sahneye çıkarak oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik etti.

“Birlikte Başlattığımız Hikâye, Zaferle Taçlandı”

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, takımın elde ettiği başarının şehir için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti. Görgel, “Tüm hemşehrilerimizle birlikte bir hikâye başlatmıştık. Kipaş İstiklalspor Basketbol Takımımızın çok kıymetli yöneticileri ve oyuncularına güvenerek bu yola çıktık. Çok şükür onlar da bize bugün tarifi imkânsız bir mutluluk ve gurur yaşattı. Başta basketbol şube sorumlusu Hikmet Gümüşer ve yönetimi olmak üzere tüm takımımıza yaşatmış oldukları bu sevinç için teşekkür ediyorum. Onlar şehrimizin bir kez daha umudu oldu” dedi.

“Acılarımıza Merhem Oldular”

6 Şubat depremlerine atıfta bulunarak duygusal bir konuşma yapan Prof. Dr. Vahit Kirişci ise Kipaş İstiklalspor’un başarısının şehirdeki moralin yeniden yükselmesine katkı sağladığını ifade etti. Kirişci, “6 Şubat’la birlikte hepimiz çok büyük sınav ve acılardan geçtik. Tabi acılarımızı tamamen unutmamız mümkün değil ancak birlik olarak çeşitli başarı ve mutluluklarımıza sarılarak bunu bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyoruz. İstiklalspor Basketbol Takımımız da şehrimize tarifi çok zor duygular ve mutluluklar yaşattı. Bu bize ilaç gibi geldi. Tüm yönetim, teknik heyet ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Takımımız bu başarısını önümüzdeki sezon da sürdürerek inşallah bir üst lige yükselecek” ifadelerini kullandı.

Tarihe Geçecek Hediyeler

Programda Kipaş İstiklalspor Basketbol Şube Sorumlusu Hikmet Gümüşer, takımın Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselmesini simgeleyen ve sporcular tarafından imzalanan basketbol topu ile takım formasını Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e takdim etti. Görgel, hediyelerin Büyükşehir Belediyesinin müzesinde sergileneceğini belirtti.