Kipaş Tekstil'in Ar-Ge ve inovasyon alanındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde devlet ortaklıkları olan; TUSAŞ birinci, TEI ikinci ve THY üçüncü olurken, %100 yerli sermaye ile kurulan ve özel sektörü temsilen Kipaş Tekstil genel kategoride dördüncü sırada olurken özel sektör sınıfında lider konumunda önemli bir yer edindi.

İnovaLİG Nedir?

İnovaLİG, dünya genelinde 7.500'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirilen IMP3rove Programı çerçevesinde Türkiye'deki şirketlerin inovasyon kabiliyetlerini değerlendiren bir platformdur. Her yıl Türkiye'nin İnovasyon Şampiyonları, bu metodoloji kullanılarak belirlenirken, katılımcı firmalar her alanda kendilerini değerlendirmek ve kanıtlamak için bir fırsat buluyor.



Türkiye’nin Ar-Ge Gururu: Kipaş Ar-Ge Merkezi

2015 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezi olarak açılan Kipaş Ar-Ge Merkezi, bölgesinde önemli bir yenilik merkezine dönüşmüştür. Burada yapılan Ar-Ge çalışmaları, Kipaş Tekstil'i Türkiye'nin en yenilikçi firmaları arasında konumlandırarak, sektördeki gelişmelere yön vermeye devam etmektedir.





Tekstil Sektöründe Yenilikçi Dönüşüm

Kipaş Tekstil, Ar-Ge faaliyetlerine başladıktan sonra, yenilikçi teknolojiler geliştirme ve tekstil sektörüne yeni bir soluk kazandırma hedefiyle ilerlemektedir. Kipaş Ar-Ge Merkezi’nde, tekstil mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği ve çevre mühendisliği gibi çeşitli disiplinlerden araştırmacılar görev almaktadır.



Kipaş Holding Yönetimi'nden Başarıya Dair Anlamlı Mesaj

Kipaş Holding Yönetimi, bu önemli başarıyı şu sözlerle kutladı: "İnovasyona ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarımızın böyle büyük başarılar getirmesi bizim için bir gururdur. 2022’de kazandığımızşampiyonluktan sonra, 2024 yılında tekrar üst sıralarda olmak, sadece bir ödül değil, aynı zamanda kararlılığımızın bir göstergesidir. Geleceğin tekstil sektörünü inşa etme misyonumuzla ilerlerken, yenilikçi projelerimizle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya devam edeceğiz." Ayrıca, Ar-Ge Merkezi yönetimi başta olmak üzere, inovasyon ruhuyla çalışan tüm ekibe teşekkür ettiklerini belirtti.



Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderlik

Kipaş Tekstil, inovasyonun merkezinde yer alarak sürdürülebilir ve döngüsel bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası üniversitelerle, küresel tedarikçilerle ve müşterilerle yürütülen işbirlikleri ile sektörde fark yaratma kararlılığını sürdüren Kipaş Tekstil, geleceğin tekstil sektörünü inşa etmek için durmaksızın çalışmaya devam ediyor.

Bu başarı, Kipaş Tekstil'in vizyonunun ve kararlılığının somut bir temsilidir.