Kipaş’ın yeni nişasta fabrikası, 104.000 m² alana yayılıyor ve yılda 210.000 ton mısır işleyerek 138.000 ton nişasta üretimi gerçekleştiriyor. Fabrikanın altyapısı, piyasa koşullarına göre iki katına çıkarılabilecek şekilde tasarlandı. Ekipman seçiminde, en güvenilir ve enerji verimliliği yüksek cihazlar tercih edildi. Ana makineler, Amerika, Çin, Avrupa ve yerli üreticilerden sipariş edildi ve sahada yerlerini aldı.

Endüstri 4.0 ve Sıfır İş Kazası Hedefi

Kipaş Nişasta, Endüstri 4.0’a uygun şekilde 4.750 dijital/analog giriş/çıkış sayısına sahip SCADA sistemi ile donatıldı. Bu akıllı sistem sayesinde üretim süreçleri anlık olarak izleniyor ve optimize ediliyor. Aynı zamanda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası standartlara uyuluyor ve “Sıfır İş Kazası” hedefi doğrultusunda kapsamlı önlemler alınıyor.

Sürdürülebilirlik ve Karbon Ayak İzinin Azaltılması

Kipaş Nişasta Fabrikası, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, entegre arıtma tesisiyle sıfır atık politikasını hayata geçiriyor. Bu süreç, hem su tüketimini azaltarak kaynakları koruyor hem de enerji tüketimini minimize ederek karbon ayak izini önemli ölçüde düşürüyor. Tüm bu adımlar, karbon ayak izini azaltmaya yönelik önemli bir hamle olarak dikkat çekiyor.

Yerli Üretimle İthalat Açığının Kapatılması

Fabrika, Kipaş’ın kâğıt üretiminde ihtiyaç duyduğu nişastanın %80’ini karşılayarak dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltıyor. Bu sayede yurtiçinde döviz tasarrufu sağlanıyor ve Türkiye’nin ithalat açığına olumlu katkı yapılıyor. Aynı zamanda, yerli tarım ürünlerinin kullanımıyla çiftçileri ve üretim sürecinde ortaya çıkan yan ürünlerle de hayvancılık sektörü destekleniyor.

Sürekli Gelişim ve Geleceğe Dönük Vizyon

Kipaş Holding yönetimi üretime başlayan Nişasta Fabrikası adına “Projemizde 6 Şubat depremi sonrası sorunlar yaşasak da, ekibimizle birlikte bu zorlukları aşarak fabrikamızı başarıyla tamamladık. Kipaş olarak bölgemiz ve ülkemiz adına üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Kipaş’ın Nişasta Fabrikası, geniş ölçekli üretim kapasitesi ile dikkat çekiyor ve çevresel sürdürülebilirlik ile enerji verimliliği konusundaki yenilikçi yaklaşımıyla örnek teşkil ediyor. Tesis, hem yerel ve hem de ulusal düzeyde önemli katkılar sağlamaya devam edecek.