Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, ziyaretçi akınıyla devam ediyor. Kitapseverler, 5 gündür süren etkinliklerde sadece kitaplara değil, aynı zamanda söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve deneyim alanları gibi zengin içeriklere de yoğun ilgi gösteriyor. Açıldığı ilk günden itibaren on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Yazarların okurlarıyla buluştuğu imza günleri ve söyleşiler fuarın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alırken, çocuklar için özel olarak hazırlanan dene-yap atölyeleri ve deneyim alanları da büyük beğeni topluyor. Katılımcılar, etkinlikler sayesinde hem keyifli vakit geçirdiklerini hem de edebiyat ve kültüre dair yeni bilgiler edindiklerini belirtiyor. Özellikle yerel ve ulusal yazarların katılımıyla gerçekleşen imza günleri, kitapseverler için unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

Ziyaretçilerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Fuarı ziyaret edenler, organizasyonun geniş kapsamı ve kaliteli etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin Kahramanmaraş’ın kültürel dokusuna katkı sağladığını ve kitap sevgisini artırdığını ifade ederek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

“Okumaya Teşvik Eden Bir Fuar Oluyor”

TOKİ 21. Yüzyıl Meslek Lisesi Rehber Öğretmeni Sibel Şahin, “Fuar alanını çok beğendik. Tüm yaş grubuna hitap eden kitaplar var. Öğrencilerimiz de burada istedikleri kitabı alma fırsatı buldu. Öğrencilerimize verilen hediye çekleri için de Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Kitap Fuarı’nı çok beğendik. Hepimizi kitap okumaya teşvik eden bir fuar oluyor” diye konuştu.

Çocukların Fuarı

Fuarı ziyarete gelen öğrencilerden Ali Eren Koçak, “Sabırsızlıkla beklediğim fuara sonunda gelebildim” diye konuştu. Fuara Çağlayancerit’ten gelen Hatice Kübra Keleşoğlu, “Buraya gelmek beni çok mutlu etti. Çok güzel bir yer. 9 tane kitap aldım. Bunları hemen okumak istiyorum” dedi.

Ayşegül Baykut da, “Çağlayancerit İlkokulundan geliyorum. Özellikle roman okumayı çok seviyorum. Bu kadar kitabı bir arada görünce çok heyecanlandım. Hangilerini alacağıma karar veremedim” cümlelerini kaydetti.