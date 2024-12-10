KİÜ ve Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanlığı işbirliği ile yapılan etkinlik, KİÜ Karacasu Kampüsü Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi önünde gerçekleştirildi. Kan bağışına yönelik farkındalığın artırılması ve kan bağışının önemine dikkat çeken etkinliğe, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler büyük ilgi göstererek gün boyu bağışta bulundu.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kampanyanın önemine vurgu yaparak, “Bugün ülkemizin önemli sosyal sorumluluk kuruluşlarından olan Kızılay’la iş birliği ile üniversitemizde kan bağışı kampanyası düzenledik. Gerek akademikpersonelimiz, gerek idari personelimiz ve gerekse de öğrencilerimiz kampanyaya büyük ilgi gösterdiler. Gerçekten kan bağışı hayat kurtarıyor. Dolayısıyla bu kampanyalara katkı vermemiz gerekiyor. İnanıyorum ki bağışlanan bu kanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracak ve onları yaşama tutunduracaktır. İnşallah Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak, bundan sonraki süreçte de sosyal sorumluluk niteliğindeki bu tür etkinlikleri üniversitemizde devam ettireceğiz.” dedi.

Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Mustafa Edip Çelikde, kampanyaya destek veren KİÜ personeline teşekkür etti. Çelik, “Türk Kızılay’ı olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anda yanında olabilmek adına stoklarımızı her zaman hazır tutmak istiyoruz. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli iş birliği halinde kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Bugün de ekiplerimiz Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde bağış topladılar. Gösterilen ilgiden mutluluk duyduk. Tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyor, vatandaşlarımızı da Kızılay aracılığı ile bağış yapmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.