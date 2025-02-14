KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Şavkılı tarafından verilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konferansta konuşan Doç. Dr. Şavkılı, Maraş Millî Mücadelesinin Türk Kurtuluş Savaşındaki yeri, tarihsel önemi ve Türk Milleti üzerindeki etkileri gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Şavkılı, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere Mondros Mütarekesi sonucu Maraş, İngilizler ve ardından da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Özellikle Fransız işgali sırasında büyük zulümler yaşanmış, işbirlikçi Ermenilerin sergilediği vahşet Maraş’ı yaşanmaz bir hale getirmiştir. Tabi işgal günleri her biri ayrı kahramanlık hikayesi olan Abdal Halil Ağa, Sütçü İmam ve Bayrak olayı gibi hadiselere sahne olmuş, Türk milleti esaret altında yaşayamayacağının belirtilerini vermiştir. Nihayetinde 21 Ocak’ta başlayan ve 22 gün devam eden şehir savaşında insanüstü bir direniş sergileyen Maraşlı, hürriyetini kazanmıştır. Emin olun ki eğer Maraş’ta bu zafer kazanılmasaydı millet olarak işimiz çok daha güç olacaktı, belki de Ankara’da Büyük Millet Meclisi toplanamayacaktı. Çünkü Maraş’ı işgal eden Fransız burada durmayacak ta Samsun’a kadar ilerleyecekti. İşte bu bağlamda Maraş Millî Mücadelesi çok önemlidir ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağına olan inancı artırmıştır.”

Millî mücadelede yer alan kadın, erkek ve çocuk kahramanları ve kendisinin araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı Merzuka Selcanoğlu’nun savaştaki gayretlerini de katılımcılarla paylaşan Şavkılı, Maraş Millî Mücadelesinin nesilden nesile aktarılması gereken bir destan olduğunu söyledi. Şavkılı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Arslan Bey, Kılıç Ali, Yörük Selim, Maraşlıların aslan evladı Evliya Efendi ve daha birçok isim bu savaşta büyük yararlılıklar göstermiştir. Tabi Maraş’ın sadece erkekleri değil, kadınları ve çocuklarının da göstermiş olduğu fedakarlık, zaferi getirmiştir. Örneğin Senem Ayşe’nin kahramanlıkları, ailesinde savaşa katılabilecek tek kişi olan ve erkek kılığında harbe katılan Kız Ahmet’in azmi ve benim yıllar süren araştırmalar sonunda ulaştığım Merzuka Selcanoğlu hanımefendinin vatanperverliği asla ve asla unutulmamalıdır. Savaşta hayatını kaybeden 17 yaşındaki Çuhadar Ali yeni nesle anlatılmalıdır. Dolayısıyla Maraş kadını ve erkeğiyle çoluk çocuğuyla topyekün bir mücadelenin sonunda zafere ulaşmış. Türk Kurtuluş Savaşı’na ruh vermiştir. Bir kez daha ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”

KHUAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Soydemir ise Kurtuluş Haftası’nda böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vermiş olduğu bilgiler dolayısıyla Doç. Dr. Şavkılı’ya teşekkür eden Soydemir, Kent Hafızası olarak şehrin tarihine ve kültürel yaşamına dikkat çekmeye, bu yönde çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Fotoğraf çekimi ile son bulan konferansın anısına KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan tarafından Doç. Dr. Şavkılı’ya teşekkür belgesi ve çiçek takdiminde bulunuldu.