Başkan Buluntu mesajında, Kadir Gecesi’nin İslam âlemi için büyük bir anlam ve değer taşıdığını belirterek, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Kadir Gecesi’nin; rahmetin, mağfiretin ve bereketin kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna bir gece olduğuna dikkat çeken Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gece; gönüllerimizi arındırmak, kırgınlıkları geride bırakmak, sevgi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Ramazan ayının son günlerinde idrak ettiğimiz Kadir Gecesi’nin, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Kahramanmaraş iş dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde üretmeye, çalışmaya ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Buluntu, mesajını şu temennilerle tamamladı: “Bu duygu ve düşüncelerle başta Kahramanmaraşlı hemşerilerimize olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”