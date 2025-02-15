Kahramanmaraş’ta da Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Üniversite Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı, öğretim elemanlarının mali hakları ve diğer özlük haklarına yönelik talepler bir kez daha gündeme getirildi.

"Yer Değişikliği Engeli Aileleri Parçalamaya Devam Ediyor"

Basın açıklamasında, üniversitelerde görev yapan idari personelin, merkezi kamu kurumlarındaki çalışanlar gibi iller ve kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olmadığına dikkat çekildi. Mevcut uygulamaların aile bütünlüğünü bozduğu vurgulanırken, 2025’in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesine rağmen bu haksız uygulamanın sürdüğü ifade edildi.

Eğitim-Bir-Sen’in girişimleriyle 6. ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi'ne üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkında çalışma yapılması kararı eklenmişti. Ancak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılan girişimlere rağmen somut bir adım atılmadığı belirtildi. Üniversiteler arasında merkezi bir yer değişikliği sisteminin oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Öğretim Elemanlarının Mali Hakları İyileştirilmeli

Açıklamada, öğretim elemanlarının uzun yıllardır "eşit işe eşit ücret" ilkesinden mahrum kaldığı ifade edildi. 666 sayılı KHK düzenlemesi ile diğer kamu çalışanlarına yapılan iyileştirmelerin akademisyenleri kapsamadığı hatırlatıldı. Artan enflasyon karşısında öğretim üyelerinin maaşlarının reel değer kaybına uğradığı belirtilerek, ücret politikasında köklü bir değişiklik yapılması talep edildi.

Üniversite Daire Başkanlarına Makam Tazminatı Verilmeli

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen temsilcileri, üniversitelerde görev yapan daire başkanlarının merkezî idarede çalışan meslektaşlarından daha düşük ücret aldığını belirterek, makam tazminatının üniversite daire başkanlarına da verilmesi gerektiğini dile getirdi. Anayasa’nın 10 ve 55. maddeleri çerçevesinde ücret eşitsizliğinin çalışma barışını bozduğu ve adaletsiz bir durum yarattığı ifade edildi.

Araştırma Görevlilerine Yeşil Pasaport Talebi

Açıklamada, araştırma görevlilerinin yeşil pasaport hakkından mahrum bırakılmasının bilimsel çalışmaları sekteye uğrattığı vurgulandı. Yurt dışında akademik toplantılara katılmaları gereken araştırma görevlilerinin, yeşil pasaport avantajlarından faydalanamaması nedeniyle uluslararası bilimsel faaliyetlerde zorlandığı belirtildi.

3600 Ek Gösterge Sözü Yerine Getirilsin

Sendika temsilcileri, kamu çalışanlarına yıllardır verilen 3600 ek gösterge sözünün tam ve eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Bu düzenlemenin milyonlarca memurun maaşını ve emeklilik haklarını doğrudan etkilediği ifade edilerek, adalet ve hakkaniyetin gereği olarak en kısa sürede uygulanması talep edildi.

Deprem Bölgesindeki Üniversite Çalışanlarına Ek Ödeme

Deprem bölgelerinde görev yapan üniversite akademik ve idari personeline ek ödeme yapılması gerektiği de vurgulandı. Depremin etkilerinin sürdüğü Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman gibi illerde görev yapan akademik personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talep edildi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen yetkilileri, taleplerinin yerine getirilene kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. Üniversite çalışanları, toplu sözleşmelerde verilen sözlerin hayata geçirilmesini ve haklarının korunmasını istiyor.