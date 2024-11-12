KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Hafize Öksüz, Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, dekanlar, öğretim üyeleri, akademik-idari personel, biniş giyen öğretim üyelerinin aileleri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk olarak KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri keman, gitar ve çello ile dinleyicilere müzik ziyafeti sunarken Arş. Gör. Halil İbrahim Candan’ın bağlama ile eşlik ettiği öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Şakalar’ın seslendirdiği parçalar ise salondakilere coşkulu anlar yaşattı.

Konserin ardından açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım “Geçtiğimiz hafta profesörlük ünvanı alan akademisyenlerimize binişlerini giydirdik. Bu günde sizlerle doçent ve doktor öğretim üyeliğine yükselen akademisyenlerimize akademik binişlerini giydireceğiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 5 bölüm ve 25 araştırma uygulama merkezi ile beraber bölgemizde söz sahibi olan yükseköğretim kurumlarından birisiyiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi her geçen gün sürekli gelişen yapısı ile öğrencilerimize daha iyi imkânlar sunmaktadır. Aramıza yeni katılan öğretim elemanları ile birlikte bu yıl her 30 öğrenciye 1 akademisyen düşmektedir. Bu sayı birçok gelişmiş üniversiteye göre çok iyi bir orandır. Öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim alması için sürekli gayret etmekteyiz. Depremin ardından hızla toparlanarak eğitim-öğretimde herhangi bir aksaklığa yer vermemek ayrı bir gurur kaynağımız oldu.

Bu vesileile akademik biniş giyen tüm öğretim üyelerimizi tek tek tebrik ediyor,akademisyenlerimizin yeni ünvanlarının üniversitemize ve kendilerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Tören, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri eşliğinde Rektör Yasım’ın biniş giydirdiği öğretim üyelerinin günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.