Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan ve Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan "Tıbbi Yapay Zeka Ar-Ge Laboratuvarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında yapılan laboratuvarın açılış törenine Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Orhan Doğan, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Boşnak, öğretim üyeleri ve idari personel katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım ve katılımcılar, laboratuvarı gezerek yapay zeka tarafından hazırlanan tanıtım filmini izlediler.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım burada yaptığı konuşmada laboratuvarın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: Tıbbi Yapay Zeka Ar-Ge Laboratuvarı, tıp ve teknolojinin kesişim noktasında, geleceğin sağlık çözümlerini üretme vizyonumuzun bir göstergesidir. Bu laboratuvar sayesinde, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz, yapay zekanın gücünü kullanarak tanı, tedavi ve hasta takip süreçlerini geliştirecek projelere imza atacaklardır. KSÜ olarak sağlık alanında attığımız adımları bu tür yenilikçi yatırımlarla pekiştirmeye ve topluma fayda sağlayacak bilimsel çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Bu laboratuvarın hem üniversitemiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Laboratuvarın kurulmasına öncülük eden Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Adem Doğaner de bir konuşma yaparak laboratuvarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Açılışı yapılan "Tıbbi Yapay Zeka Ar-Ge Laboratuvarı" ile tıp ve yapay zeka teknolojileri bir araya getirilerek sağlık alanında yenilikçi araştırmalar ve projeler yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca laboratuvarın, üniversitenin tıp eğitimindeki kalitesini artırmanın yanı sıra, tıbbi tanı ve tedavi süreçlerini kolaylaştıracak yapay zeka destekli sistemlerin geliştirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.