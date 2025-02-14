“Bazı medya organlarında Üniversitemizle ilgili çıkan “sahte doçent” haberleriyle ilgili bu açıklamayı yapmak zarureti doğmuştur.

Haberde adı geçen öğretim üyesi Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalında 7.05.2014 tarihinde Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda göreve başlamıştır.

İlgili öğretim üyesi, Mart 2023 Döneminde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına doçentlik başvurusunda bulunmuş vejürilerin olumlu görüş bildirmesi sonucundaÜniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 19.06.2023 tarihinde Doçent ünvanı verilmiş ve bu ünvanı kullanmaya hak kazanmıştır.Söz konusu bu süreç, ilgili öğretim üyesinin 10.07.2023 tarih ve 89662 sayılı Üniversitemize teslim ettiği belgeden anlaşılmaktadır.

Üniversitelerarası Kurul tarafındanDoçentlik ünvanı almaya hak kazanmışve Üniversitelerarası Kurul tarafından kişiye doçentlik belgesi düzenlenmiştir.Bu sebeple ilgili öğretim üyesinin, sahte doçent olarak tanımlanamayacağı ortadadır.

Bahse konu öğretim üyesi,Doçentlik Belgesini 11.07.2023 tarihinde Üniversitemize sunmuş ve Üniversitemizin 31.12.2023 tarihli akademik ilanındaki ilgili kadroya başvuru yapmış ve Doçentlik kadrosu için oluşturulan bilimsel jürilerin olumlu görüş raporları üzerine Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalındaki doçent kadrosuna 02.02.2024 tarihinde atanmıştır.

İlgili öğretim üyesi göreve başladıktan yaklaşık altı ay sonra Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili öğretim üyesinin Deri ve Zührevi Hastalıkları alanı Doçentlik belgesinin iptal edildiği 16.08.2024 tarihli yazı ile Üniversitemize bildirilmiştir. İlgili karar incelendiğinde bilimsel çalışmaya katkısı bulunan bir araştırma görevlisinin isminin sehven unutularak ilgili yayına dâhil edilmediği anlaşılmıştır.

Fakültemize ilgili yazı tebliğ edildiği 16.08.2024 tarihinden itibaren öğretim üyesinin Doçentlik ünvanı iptal edilmiş ve Fakültemizdeki eğitim-öğretim ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki görevlerinde ünvanı Doktor Öğretim Üyesi olarak değiştirilmiş ve gerekli işlemler ivedi olarak tesis edilmiştir.

Ayrıca Doçentlik şartını taşımadığı iddiaları üzerine ve Üniversitelerarası Kurulun ilgili yazısı doğrultusunda Fakültemiz tarafında incelemeci görevlendirilmiş olup bu inceleme halen devam etmektedir. Bahse konu süreç ile ilgili bilgilendirme Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına da yapılmıştır.

İlgili öğretim üyesi,Fakültemizdeki görevine kadro değişikliği atama onayı doğrultusunda 03.09.2024 tarihinden itibaren Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda devam etmektedir.

Birtakım medya organlarında Üniversitemizden hiçbir bilgi alınmadan, içeriği araştırılmadan, sadece Üniversitemizi karalamak amacıyla ortaya konduğuna inandığımız sözde haberlerin yalan ve sahte olduğunu, art niyetli ve ahlaksızca hazırlandığını ifade etmek isteriz.”