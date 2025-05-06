Üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının projelerine maddi destek sağlayan program, bu dönem de yoğun ilgi gördü.

3-15 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurularda, 81 ilden toplam 1995 proje değerlendirmeye alındı. Değerlendirme Komisyonu’nun titizlikle yaptığı incelemeler sonucunda; 499’u ulusal, 789’u yerel olmak üzere toplamda 1288 proje, 83.463.910 TL destek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) de önemli bir başarıya imza attı. KSÜ bünyesindeki öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 8 proje destek almaya hak kazandı. Bunlardan 3’ü ulusal, 5’i yerel ölçekli projeler olarak dikkat çekti. KSÜ öğrenci topluluklarının kazandığı destekler, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de etkinliğini artırmasına olanak sağlayacak.