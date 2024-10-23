Şiir ve edebiyatın başkentinde Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro, söyleşi ve panel gibi çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla “Peygamber Efendimiz ve Şahsiyet İnşası” konulu konferans düzenleyecek. Tasavvufun Esasları, Tasavvufta İrşad, Gönül Penceresinden, Peygamberimiz ve Günlük Hayatı, Gönül Erleri gibi kitaplarla binlerce kişiye ulaşan Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 25 Ekim Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda; peygamber efendimizin hayatı, güzel ahlak, şahsiyet ve kişilik oluşumu gibi pek çok konuyu ele alacak. Saat 20.00’da başlayacak programa tüm vatandaşlar davet edildi.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ