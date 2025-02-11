Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde devam etti. Etkinlikler, “Senem Ayşe – Kadın Oradaydı” adlı fotoğraf sergisiyle başladı. Ziyaretçileri adeta tarihi bir yolculuğa çıkaran sergi, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda önemli bir rol oynayan kadınların fedakârlıklarını ve cesaretini gözler önüne serdi. Kahramanmaraş’ın destanlaşmış kadınlarının anısını yaşatan fotoğraflar, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle gezildi.

İlahi, Kaside ve Aşr-ı Şerif Dinletileri Gerçekleştirildi

Kurtuluş Bayramı programı; kaside, ilahi ve aşr-ı şerif dinletileriyle devam etti. Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta, İstanbul Barbaros Hayrettin Camii İmamı Alpcan Çelik ve Hafız Harun Başboğa, birlik ve beraberliğin simgesi olarak dini ilahiler ve kasidelerle katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Gündüz’den “Sönmez Bu Ocak” Söyleşisi

Etkinliklerin devamında, Kahramanmaraş’ın tarihine ve Milli Mücadeleye dair önemli bir söyleşi gerçekleştirildi. Tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Sönmez Bu Ocak” adlı söyleşisiyle Kahramanmaraş halkına seslendi. Gündüz, Maraş halkının verdiği destansı mücadelenin ve kahramanlığın tarihsel önemini vurguladı.

“Kahramanmaraş’ın Kurtuluşu Anadolu’ya İlham Verdi”

Programda konuşan Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Milletimizin kahramanlık destanını yazan, Anadolu’nun kurtuluş mücadelesinin simgelerinden biri olan Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı dolayısıyla bir aradayız. 12 Şubat 1920, sadece Kahramanmaraş için değil, tüm Anadolu için bir dönüm noktasıydı. Bu tarihte, Kahramanmaraşlılar hem kendi şehirlerini hem de Anadolu’nun bağımsızlık mücadelesini savundular. Kahramanmaraş’ın direncini ve kahramanlığını yeniden hatırlarken, aynı zamanda bu mücadelenin sadece bir şehrin kurtuluşu olmadığını da unutmamalıyız. Kahramanmaraş’ın kurtuluşu, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük arzusunun da bir sembolüdür” cümlelerini kaydetti.