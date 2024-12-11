Kanbur, salep üreticilerine 10 yıl boyunca alım garantisi sunduklarını ve bu sürecin, sektörde büyük bir dönüşüm başlatacağını vurguladı.

Salep Üretimini Artırmak İçin Sosyal Sorumluluk Projesi

Salep yetiştiriciliğini bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirten Kanbur, “Amacımız salep üretimini artırmak. Salep, dondurmanın temel hammaddesidir ve onsuz dondurma yapmamız mümkün değil. Bu nedenle, salep üretimini geliştirmek hem sektörümüz hem de ülkemiz için çok önemli” dedi.

Bilimsel Çalışmalarla Salep Üretimine Katkı

Kanbur, salep üretimi üzerine üniversiteler ve çeşitli kurumlarla 10 yıldır bilimsel çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu alandaki bilgi ve birikimlerini üreticilerle paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti. “Tarımsal üretimle ilgilenen herkesi salep yetiştirmeye davet ediyoruz. Bu konuda hem ekonomik destek vereceğiz hem de pazar garantisi sağlayacağız” diye konuştu.

Kahramanmaraş ve Türkiye’yi Dünya Pazarında Markalaştırmak

Kanbur, Kahramanmaraş’ı ve Türkiye’yi dünya pazarında markalaştırma hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: “Bugün Maraş dondurmasını 40 ülkeye ihraç ediyoruz. Aynı şekilde salebi de dünya pazarına taşımak istiyoruz. Kahramanmaraş’ın bayrağını gastronomi alanında dünyanın en önemli kalelerinde dalgalandırmak için çalışıyoruz.”

Osmanlı’dan Günümüze Salep Kültürü

Salepin Osmanlı döneminde saray içeceği olduğunu hatırlatan Kanbur, bu geleneği yaşatmak istediklerini belirtti. “Babam, dondurmanın yanı sıra salepi de ‘hastalara şifa, dertlere deva’ diyerek satardı. Bu mirası yaşatmak ve dünya çapında tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Çiftçilere Alım Garantisi

Kanbur, salep üretmek isteyen çiftçilere yönelik açık çağrıda bulunarak, “Salep üretimine başlayacak çiftçilerimize 10 yıl alım garantisi veriyorum. Bu süreçte her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi. Salep üretiminin bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Kanbur, çiftçilerin bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

MADO’dan Çiftçilere Destek: Doğaya Saygı, Salep Soğanları Toprakla Buluştu

MADO, bugün Kahramanmaraş’ta önemli bir ekolojik ve ekonomik adım atarak, MADO Beyazı Çiftliği’nde salep soğanlarını toprakla buluşturdu. Etkinliğe MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur katıldı. Kanbur, “MADO olarak, çiftçilerimize 10 yıl boyunca alım garantisi sunuyoruz. Bilimsel verilerle destek vererek üretim sürecine katkı sağlıyoruz” dedi.

Sağlıklı ve Sürdürülebilir Tarım İçin Büyük Adım

MADO, salep üretimini sürdürülebilir tarım ilkelerine uygun olarak yapıyor ve doğaya saygı duyan bir üretim anlayışını benimsiyor. Bu hamle, bölgedeki tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor ve yerel ekonomiye katkı sağlıyor.