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ABD'li sanatçı Della Miles Elbistan festivali’ne geliyor

Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen, Müslüman olmasının ardından İstanbulda birçok kez sahne alan ABD'li sanatçı Della Miles, Elbistan Festivali’nin son gününde sahne alacak.

ABD'li sanatçı Della Miles Elbistan festivali’ne geliyor

ABD'li sanatçı Della Miles Elbistan festivali’ne geliyor

Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen, Müslüman olmasının ardından İstanbulda birçok kez sahne alan ABD'li sanatçı Della Miles, Elbistan Festivali’nin son gününde sahne alacak.

15 Temmuz 2022 Cuma 08:41
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Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston’ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Della Miles, dünyanın en güçlü sesleri arasında gösteriliyor.

Bazı çalışmalarında Anadolu ezgilerini soul-rock müziğiyle buluşturan Della Miles, Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivalinde sahne alacak. Miles, Elbistan Festivali’nin final gecesinde sahneye çıkacak.

Amerika ve diğer birçok ülkede başarılı çalışmalara imzasını atan ve bir süre önce Müslüman olduğunu açıklayan Della Miles, ülkemizde ise Müslüm Gürses, Zeki Müren gibi usta isimleri anma albümlerinde yer aldı.

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ABDli Sanatçı Della Miles Elbistan Festivali’ne Geliyor
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