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Erkin Koray hayatını kaybetti!

Dün Toronto'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Erkin Koray için tören düzenlenmeyecek. Babasının vefatının ardından paylaşım yapan kızı Damla Koray, "Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak" dedi.

Erkin Koray hayatını kaybetti!

Erkin Koray hayatını kaybetti!

Dün Toronto'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Erkin Koray için tören düzenlenmeyecek. Babasının vefatının ardından paylaşım yapan kızı Damla Koray, "Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak" dedi.

08 Ağustos 2023 Salı 10:43

Bir süredir Toronto'da yaşayan Rock müziğinin efsane sanatçılarından Erkin Koray, dün 82 yaşında yaşamını yitirdi. Babasının vefatının ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kızı Damla Koray, sanatçı için tören düzenlenmeyeceğini söyledi.

HAYRANLARI VE ARKADAŞLARI İÇİN TOPLANTI YAPILACAK

Akciğeriyle ilgili yaşadığı sorunların yanı sıra yaşlılığa bağlı sıkıntılarından dolayı hastaneye kaldırılan ve makinelere bağlı verdiği yaşam savaşını kaybeden babasının Instagram hesabında paylaşım yapan Damla Koray, "Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

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Erkin Koray Hayatını Kaybetti!
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