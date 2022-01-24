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Fatma Girik Hayatını Kaybetti

6 ay önce tedavi görmek için Muğla'dan İstanbul'a gelen Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatma Girik Hayatını Kaybetti

Fatma Girik Hayatını Kaybetti

6 ay önce tedavi görmek için Muğla'dan İstanbul'a gelen Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:00
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Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden 79 yaşındaki Fatma Girik hayatını kaybetti.

"ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI AMA KORONAVİRÜSE YAKALANDI"

Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz koronavirüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı" diye konuştu.

"FATMA GİRİK'İ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİM"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak acı haberi duyurdu. Keskin paylaşımında "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik 12 Aralık 1942'de İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

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Fatma Girik Hayatını Kaybetti
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