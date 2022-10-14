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Kahramanmaraş’ta Emir Can İğrek Söyledi, On Binler Eşlik Etti

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kampüs Fest, dinleme rekorları kıran şarkıların sahibi Emir Can İğrek konseriyle noktalandı. KSÜ’de düzenlenen konserde şarkılarını 30 bin hayranıyla birlikte söyleyen yıldız isim performansıyla geceyi aydınlattı.

Kahramanmaraş’ta Emir Can İğrek Söyledi, On Binler Eşlik Etti

Kahramanmaraş’ta Emir Can İğrek Söyledi, On Binler Eşlik Etti

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kampüs Fest, dinleme rekorları kıran şarkıların sahibi Emir Can İğrek konseriyle noktalandı. KSÜ’de düzenlenen konserde şarkılarını 30 bin hayranıyla birlikte söyleyen yıldız isim performansıyla geceyi aydınlattı.

14 Ekim 2022 Cuma 09:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kampüs Fest”, alternatif müziğin idol ismi Emir Can İğrek konseriyle noktalandı. Sütçü İmam Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı Mücahit Süleyman Daldallı ve on binlerce müziksever katıldı. Devasa konser alanı ünlü şarkıcının hayranlarıyla doldu taştı. Duygu yüklü şarkılarını 30 bin kişiyle birlikte söyleyen yıldız isme cep telefonlarının ışıklarıyla katılan gençler gecenin karanlığını aydınlattı. Nalan, Kor, Felfela, Müzik Kutusu gibi dinleme rekorları kıran şarkılarını seslendiren İğrek’in Kahramanmaraş performansı dinleyiciden tam not aldı. Gösterilen büyük ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Emir Can İğrek, Kahramanmaraşlı hayranlarına teşekkür etti.

Fuara Ücretsiz Servis Müjdesi

Sahnede gençleri selamlayan Başkan Güngör, “Siz gençlerimize ve Emir Can’a yürekten teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam, gençlerimiz mutlu ve eğleniyor. Eğitim öğretim dönemi başladı. Eğlenmek en tabii hakkımız. Tadında eğlenceye ihtiyacımız var. Gençlerimizin talebi üzerine düzenlediğimiz bu programlar şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımızda artarak devam edecek. Yarın kitap ve kültür fuarımız başlayacak. Fuar süresince öğrencilerimiz için Karacasu yurdundan ücretsiz servis kaldıracağız. Herkesi oraya bekliyoruz” dedi.

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