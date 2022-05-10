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"Külahıma Anlat" Filmi 8 Temmuz'da Vizyona Girecek

Kahramanmaraş'ta çekimleri tamamlanan, tescilli "Maraş dondurması"nın konu alındığı "Külahıma Anlat" isimli sinema filmi, 8 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

"Külahıma Anlat" Filmi 8 Temmuz'da Vizyona Girecek

"Külahıma Anlat" Filmi 8 Temmuz'da Vizyona Girecek

Kahramanmaraş'ta çekimleri tamamlanan, tescilli "Maraş dondurması"nın konu alındığı "Külahıma Anlat" isimli sinema filmi, 8 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

10 Mayıs 2022 Salı 14:18
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Yönetmenliğini Ahmet Karaağaç'ın, senaristliğini Banu Şentürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Tuğba Özay, Okan Karacan, Naci Taşdöğen, Max Bendo ve Soner Enmutlu'nun paylaştığı filmin tanıtımı için kentteki bir pastanede basın toplantısı düzenledi.

Projenin yapımcısı Cüneyt Şentürk, gazetecilere, projenin tamamlanmasının gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Filmin, hazırlık, çekim ve kurgusunun yaklaşık 7 ayda tamamlandığını anlatan Şentürk, izleyiciyle buluşma tarihinin 8 Mayıs olduğunu ifade ederek, "Bu filmin yapım sürecinde Kahramanmaraş halkı da özel sektörden firmalar da gerçekten bize çok destek oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim bu filmdeki amacımız, Maraş dondurmasını dünyaya tanıtmak. 8 Temmuz'da vizyonda yerimizi alacağız." diye konuştu.

Şentürk, 6 Temmuz'da filmin İstanbul'da galasının yapılacağını sözlerine ekledi.

Filmin sponsorluğunu üstlenen MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ise konu dondurma olunca hiç düşünmeden projeye dahil olduklarını söyledi.

Aile olarak tüm hayatlarının dondurmayla iç içe geçtiğini anlatan Kanbur, şunları kaydetti:

"Biz babamızdan, dedemizden aldığımız dondurma küleğini bir yerlere taşımak ve Kahramanmaraş'ı bu konuda marka yapmak için dedemize, babamıza söz verdik. Bu yüzden dondurmayı nasıl dünyaya tanıtıyor, kendimizi buna adamışsak, bu konuda bir filmde olsa bunda yer almak ve dondurmamızı tanıtmak için gövdemizi ortaya koyarız. Burada arkadaşlarla beraber yola koyulduk ve güzel bir film oldu."

Son Güncelleme: 10.05.2022 18:31
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Külahıma Anlat Filmi 8 Temmuzda Vizyona Girecek
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