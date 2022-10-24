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Oğuzhan Koç Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç’u Kahramanmaraşlılarla buluşturacak.

Oğuzhan Koç Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor

Oğuzhan Koç Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç’u Kahramanmaraşlılarla buluşturacak.

24 Ekim 2022 Pazartesi 13:44

28 Ekim Cuma günü Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek konser saat 20.00’da başlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlik etkinliklerine kesintisiz devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç, Kahramanmaraşlı müzikseverlerle bir araya gelecek.

28 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek konserde Oğuzhan Koç; Bulutlara Esir Olduk, Gül Ki Sevgilim, Küsme Aşka, Her Aşk Bir Gün Biter ve Takdir-i İlahi gibi en hit parçalarını müzikseverler için seslendirecek. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek konser saat 20.00’da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konsere tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.

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Oğuzhan Koç Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor
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