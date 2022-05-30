Tuğba Özay, “Kahramanmaraş’tan evlenebilirim”

Tuğba Özay, bir dizi program ve açılışa katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş’ta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kahramanmaraş’ta GNC Tekno Store’nin açılışında konuşan Tuğba Özay, “Kahramanmaraş’a bu aralar çok sık sık geliyoruz. Artık kendimi Kahramanmaraşlı hissediyorum. Herhalde buradan mı evleneceğim. Külahıma anlat dizisi, Elif ana dizi çekimleri ve Kahramanmaraş’ta çeşitli programlarla artık zamanımın çoğunu Kahramanmaraş’ta geçiriyorum. Kahramanmaraş çok çok önemli ve özel ilimiz” dedi.