Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hizmetler sektörü KMTSO’da buluştu
Hizmetler sektörü KMTSO’da buluştu
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’
Elbistan Besi OSB’de Onay Alındı
Elbistan Besi OSB’de Onay Alındı
İnşaat Sektörü KMTSO’da Buluştu
İnşaat Sektörü KMTSO’da Buluştu
Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü Kutladı
Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinde hayat verdiği Abbas karakteri ile hafızalara kazınan ressam ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinde hayat verdiği Abbas karakteri ile hafızalara kazınan ressam ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti.

27 Ekim 2020 Salı 11:20
banner459

Hikmet Karagöz'ün kızı Zeynep Karagöz tarafından acı haber kamuoyuna duyurulurken koronavirüs nedeni ile cenaze töreninin mümkün gözükmediği kaydedildi.

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Acı haberi kamuoyuna Zeynep Karagöz duyurdu ve babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Zeynep Karagöz, korona nedeni ile cenaze töreninin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Bizimkiler dizisindeki Abbas karakteri ile akıllara kazınan Hikmet Karagöz'ün hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının dostları da taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.

"CANIMDAN BİR CAN DÜŞTÜ TOPRAĞA"

Oyuncu Orhan Aydın da sosyal medya hesabından arkadaşı Hikmet Karagöz'ün vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla."

BİZİMKİLER'İN ABBAS'I HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

Sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından 'Hikmet Karagöz kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı.

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 31 Aralık 1946 tarihinde dünyaya geldi. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol aldı.

1971 yılında sanata yaklaşımını etkileyecek Altan Erbulak'la tanıştı. 1974 TRT'de ilk dizisine başladı. Tiyatrolardaki kriz nedeniyle, Kocamustafapaşa'da "tabela atölyesi" açtı. 1979 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi. 1980 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarından istifa etti. 1982 İlk sinema filminde rol aldı. 1986 tiyatroda oynamayı bıraktı ama Bodrum'da resme başladı.

BİZİMKİLER DİZİSİNDE YILDIZI PARLAMIŞTI

1989 yılında "Bizimkiler" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu dizideki Abbas rolüyle yıldızı parladı. Sokak ressamı olarak, resim yapmayı sürdürüyordu. Dizilerinde ve uygun bulduğu sinema filmlerinde oynuyordu. Lise ve üniversitelerde, amatör tiyatro gruplarına "yönetmenlik" yapıyordu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı!
Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı!
57 yaşındaki Seda Sayan yine olay yarattı! Fransız askı yaptırdı
57 yaşındaki Seda Sayan yine olay yarattı! Fransız askı yaptırdı
Selin Ciğerci’nin Kahramanmaraş’a gelecek olması ortalığı karıştırdı
Selin Ciğerci’nin Kahramanmaraş’a gelecek olması ortalığı karıştırdı
Moda Dünyası Kipaş Tekstilin Sıra Dışı Defilesini Konuşuyor
Moda Dünyası Kipaş Tekstilin Sıra Dışı Defilesini Konuşuyor
'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' polemiği olay yarattı!
'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' polemiği olay yarattı!

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber