Dernek merkez binasında gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, mevcut başkan Ali Gemci görevi Dr. İlyas Kabalcı’ya devretti.

Yeni Dönemde Daha Güçlü Adımlar Atılacak

Genel kurulda konuşan yeni başkan Dr. İlyas Kabalcı, derneğin Kahramanmaraş’ın kültürel ve sanatsal mirasını koruma ve geliştirme misyonunu daha ileri taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş, tarihin derin izlerini taşıyan, sanat ve kültür alanında güçlü bir geçmişe sahip kadim bir şehir. Maksat-Der olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu değerlere sahip çıkacak, yeni projeler ve etkinliklerle şehrimizin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtacağız. Yönetimimizle birlikte önemli projelere imza atmaya hazırlanıyoruz.”

Ali Gemci’den Yeni Yönetime Tam Destek

Başkanlık görevini devreden Ali Gemci, derneğin şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan duyduğu gururu dile getirerek, Dr. İlyas Kabalcı ve ekibine başarılar diledi. Gemci, Maksat-Der’in Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, yeni yönetimin bu bayrağı daha da ileri taşıyacağına inandığını ifade etti.

Maksat-Der’in Misyonu Devam Edecek

Maksat-Der, Kahramanmaraş’ın sanat, tarih ve kültürel değerlerini yaşatmak, araştırmalar yapmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla faaliyetlerine devam edecek. Yeni yönetimle birlikte, şehrin kültürel hayatını canlandıracak yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş’ın kültürel mirasına katkı sağlamaya devam edecek Maksat-Der’in önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalar ile şehrin kültürel çalışmalarına değer katacağı kaydedildi.