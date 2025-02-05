Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztünç, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimleri, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş’a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından şehirde yürütülen çalışmalar, yaraların sarılması süreci ve afetin bölgedeki etkileri ele alındı. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, deprem sonrası yaşanan zorlukları ve bu süreçte Dulkadiroğlu Belediyesi olarak yürütülen çalışmaları aktarırken, misafir belediye başkanları da deprem bölgesinde yapılan destek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, Dulkadiroğlu’nun tarihi dokusu ve kültürel mirasının korunması da önemli gündem maddelerinden biri oldu. Depremin ardından bazı tarihi yapıların zarar gördüğüne dikkat çekilirken, bu mirasın korunması ve restore edilmesi için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Özellikle Tarihi Kentler Birliği’nin bu süreçte sunabileceği katkılar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, zor zamanlarda gösterdikleri dayanışma ve desteklerden dolayı Mansur Yavaş başta olmak üzere ziyarete katılan milletvekilleri, belediye başkanlarına teşekkür etti. Deprem sürecinde bölgeye yapılan yardımların büyük bir anlam taşıdığını belirten Akpınar, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.