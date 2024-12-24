MARAŞFED Kurucu Genel Başkan Uğur Yinanç ve yönetim kurulu üyelerinin Olağanüstü Genel Kurul kararı almasıyla birlikte 22 Aralık 2024 de Bağcılar Kadın Aile Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda Genel Kurul Yapıldı. Sunuculuğunu değerli hemşehrimiz Gürsel Demir'in yaptığı genel kurulda Divan Kurulu Başkanlığına BEL-SİM Kurucu Genel Başkanı Derviş Karakoyun, Katip Üyeliklerine Türkoğluder Başkanı İrfan Yavşan, Mali Müşavir Ahmet Pakdil ve Tatlıder'den Şahin Palta oy birliğiyle seçildi.

Aziz şehitlerimiz ve kahramanlarımız için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Mehmet Yanar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile program başladı

Genel kurula katılan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan günün önemine binaen anlamlı bir konuşma yaparken Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Genel başkan adaylarını tebrik etti. Maraşfed kurucu Genel Başkanı Uğur Yinanç federasyonun kuruluş aşamasından bugüne kadar yaşanılan duygusal bir konuşma yaparken bayrağı yeni seçilecek başkana devretmenin gurur ve heyacanını yaşıyorum dedi. Tüm delegasyona, katılımcılara, başkan adaylarına ve basına teşekkür etti.

Maraşfed Başkan Adayları Cuma Köse ve Kadir İlik birer selamlama konuşması yaparken birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

"MARAŞFED UĞUR YİNANÇ DÖNEMİ İBRA EDİLDİ"

Maraşfed Mali ve denetim raporunu Sayman Nusret Ceran okurken Faliyet raporunu Genel sekreter Latif Erdoğan okudu. Her iki raporda Genel kurulda ibra edildi.

22 oy farkla Cuma Köse Maraşfed Genel başkanı seçildi.

65 delegenin 57'sinin salonda imza attığı Genel kurulda Kadir İlik 17 delegenin oyunu alırken, Cuma Köse 39 delegenin oyunu aldı. 1 delege de geçersiz oy kullandı.