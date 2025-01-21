Kahramanmaraş’ın sporuna katkı sağlayan ve Proje spor kulübü olarak bilinen Maraşgücüspor, 48 lisede 6 branşta genç nesillere spor alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

993.000 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazanan bu proje, depremden doğrudan etkilenen Onikişubat’taki gençlerin sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak güçlenmelerine katkı sunmayı amaçlıyor. Proje doğrultusunda, okulların spor altyapısının desteklenmesi suretiyle gençlerin spor aracılığıyla hayata yeniden adapte olmaları hedefleniyor.

2013 ve 2015 yıllarında Kahramanmaraş’ın aktif spor kulüplerinden biri olarak kurulan Maraşgücüspor Kulübü, daha önceki "Sporla Engelleri Yıkın Mutluluk Yakın-1 ve 2" projeleriyle ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Engelli Bir Çiçeğim Topluma Emanetim" projesiyle de spor alanına katkıda bulunmuştu. Bugün ise "Sporla Hayata Yeniden Başla" projesi ile sahalara dönüş yapıyor.