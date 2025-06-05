Beşen, mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak bayramın manevi atmosferine dikkat çekti.

“Kurban Bayramı Paylaşmanın En Anlamlı Vaktidir”

Mehmet Beşen, bayramların sadece geleneksel ritüellerden ibaret olmadığını, toplumsal bağları kuvvetlendiren manevi köprüler olduğunu ifade etti. Beşen, "Kurban Bayramı sadece kurban kesmekle sınırlı değildir. Bu özel günler; paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın, dargınlıkların son bulmasının ve ailece bir araya gelmenin kutsal bir vesilesidir" sözleriyle bayramın ruhuna işaret etti.

İslam Coğrafyasına Barış ve Huzur Temennisi

Tüm İslam coğrafyasına barış, sağlık ve huzur dileklerini ileten Beşen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mübarek günlerin, kalplerin birleşmesine, kırgınlıkların unutulmasına ve kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramı’nın milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

Beşen Sigorta: “Güvenli ve Huzurlu Bir Bayram İçin Görev Başındayız”

Beşen, sigorta sektörünün toplumdaki rolüne de dikkat çekerek, Beşen Sigorta olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Bayram süresince müşterilerinin güvenliği ve memnuniyeti için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Beşen, “Her zaman olduğu gibi, bu bayramda da sevdiklerinizle birlikte güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmeniz için üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.