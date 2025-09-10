Türkiye genelinde yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri kritik eşiklerin altına indi. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan kuraklık, içme suyu ve tarımsal sulama açısından ciddi riskler doğuruyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde “olağanüstü kuraklık” döneminin yaşandığı son yıllarda uzmanlar, susuzluk riskine karşı acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

“Kahramanmaraş’a Hiç Yağış Düşmemiş”

Kahramanmaraş’ın yüzde 1,44’lük baraj doluluk oranını yorumlayan Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Barajı destekleyen derelerde bir problem var ve ondan dolayı kuraklık söz konusu. Kuraklık haritasında Kahramanmaraş’ın bulunduğu yer siyah yer hiç yağış düşmemiş” dedi.

“Barajların İçerisindeki Su Miktarı Önemlidir”

Susuzluk riskine karşı su seferberliği başlatılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, “Barajların içerisindeki su miktarı önemlidir. Ufak bir barajdır ama yüzde 100 doludur. Ama büyük bir barajdır doluluk oranı yüzde 15-16 doludur o içerisindeki suyun azlığını gösterir” cümlelerini sarf etti.